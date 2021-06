O triunfo improvável da assinatura

Paremos por um momento a contemplar o triunfo da assinatura.

Os pequenos pagamentos regulares – alguns dos quais semi-esquecidos no extracto do cartão de crédito, uns mantidos por genuíno interesse, outros por inércia – tornaram-se um improvável esteio da economia online, a mesma que em tempos fez crer que o preço de tudo o que era digital tendia para o zero.

Não é apenas o streaming de música ou de séries; não são apenas o Spotify, o Netflix (que começou como um serviço de subscrição de DVD por correio), a HBO e o YouTube. A Microsoft vende muitos produtos, incluindo o popular Office, numa lógica de assinatura. Há empresas que vendem bens físicos de necessidade frequente através de um modelo de pagamento recorrente – lâminas de barbear, por exemplo. Há assinaturas de caixas de vinho. Há assinaturas de relógios (o cliente recebe um por mês, sem saber o que vai ser).

O exercício também se vende por assinatura. Uma das empresas-sensação da pandemia foi a Peloton, que fabrica bicicletas estáticas e passadeiras de corrida conectadas. Os aparelhos são caros, mas o negócio não está aí; está na assinatura de aulas e outros conteúdos digitais. Não é preciso sequer ter uma bicicleta ou uma passadeira para ser assinante da Peloton.

Muitos jornais, PÚBLICO incluído, têm encontrado nas assinaturas online uma fonte de receitas importante. De acordo com o Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo, que faz inquéritos anuais em vários países, 17% dos utilizadores de Internet pagam por notícias online (em Portugal, segundo o relatório, é o mesmo valor). Em alguns casos, assinar uma publicação é o equivalente digital de andar com a edição impressa debaixo do braço (embora seja mais difícil de o mostrar ao mundo; não é à toa que muitas oferecem sacos para os assinantes usarem ao ombro).

O romance também não é excepção: o Tinder tem as variantes Plus e Gold, para quem esteja disposto a introduzir o cartão de crédito e assim aumentar as hipóteses de encontrar um parceiro. E o erotismo amador mediante subscrição mensal foi um fenómeno pandémico.

O grande império da economia digital, claro, vende cada vez mais assinaturas. O serviço Amazon Prime, para além de conteúdo de vídeo, música e jogos, dá acesso a descontos e a entregas mais rápidas. A empresa tem em todo o mundo mais de 200 milhões de assinantes do Prime. A revista The Atlantic (que, com argumentos relevantes, chama ao Prime a mais assustadora invenção da Amazon) aponta que, nos EUA, a empresa vendeu mais assinaturas do que existem agregados familiares.

É verdade que alguns destes negócios e regalias – um relógio por mês; entregas super-rápidas – ​ assentam num consumismo pouco saudável, com consequências humanas e ecológicas conhecidas. Mas, no geral, e em especial para produtos digitais, pagar com dinheiro é uma alternativa a pagar com dados. Em todo o caso, é melhor do que os tempos primordiais da “pirataria”. Também tem aberto portas a pequenos criadores, desde os streamers do Twitch aos autores de newsletters pagas, permitindo que alguns (relativamente poucos) sejam independentes dos interesses de marcas e patrocínios. Apesar de tudo (e este tudo não é pequeno), a assinatura online é um dos triunfos da nossa utilização colectiva da Internet.

Digno de nota

- A Feedzai, uma empresa de tecnologia para detectar fraudes em sistemas de pagamentos, juntou-se à Universidade de Coimbra, a alma mater dos fundadores, para fomentar a criação de empresas com base científica. “No início do ano, pegava no livro da cadeira e dizia aos alunos que o que vão aprender é exactamente o mesmo que ensinam no MIT, Berkeley, Stanford e outras universidades de topo. O que importa realmente é o que fazem com o conhecimento”, recordou um dos co-fundadores, Paulo Marques, que deu aulas em Coimbra.

- O magnata do software John McAfee, criador do famoso antivírus com o mesmo nome, foi encontrado morto numa prisão espanhola, onde aguardava extradição para os EUA. As autoridades classificaram a morte de McAfee, 75 anos, como suicídio. A justiça americana acusava-o de evasão fiscal. O empresário vendeu em 1994 a empresa de software que o tornou rico, mas perdeu boa parte da fortuna na crise de 2008 e vivia nos últimos anos uma vida rocambolesca. Quando esteve radicado no Belize, foi procurado pela polícia por suspeitas de ter matado um vizinho.

- O regulador financeiro britânico ordenou que a Binance, uma das mais conhecidas plataformas para transacção de bitcoins e outras criptomoedas, cessasse a actividade no Reino Unido. A mesma empresa tinha também, há poucos dias, optado por deixar de ter actividade em Ontário, no Canadá, para evitar problemas com as autoridades. O cerco regulatório à compra e venda de criptmoedas tem vindo a apertar-se em vários países. A China, em particular, decidiu banir a chamada mineração, o processo computacional em que são geradas novas moedas e é mantido o registo de transacções, e que consome grandes quantidades de electricidade. A bitcoin era transaccionada esta tarde abaixo dos 35 mil dólares, depois de ter rondado os 65 mil em Abril.

- A Bárbara Reis mergulhou no significado fluido da expressão doxing, que tipicamente significa a divulgação indevida na Internet de dados pessoais de alguém, mas que já ganhou outros sentidos, entre os quais o de investigação jornalística. Nos EUA, o doxing (ou, pelo menos, um tipo de doxing) passou a ser crime em dois estados.

- No site da NPR, uma notícia preocupante: cansado de cobertura jornalística negativa, Silicon Valley está a criar as suas próprias publicações.

- Na Economist, um interessante texto sobre “a recessão da atenção”, agora que o confinamento pandémico recua.

