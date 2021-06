Polícia de Hong Kong detém jornalista do Apple Daily no aeroporto

O jornalista é o sétimo funcionário do diário encerrado detido no espaço de semanas. No mesmo dia, o jornal Stand News anuncia medidas para proteger leitores e autores da nova lei da segurança nacional.

A polícia de Hong Kong deteve um antigo jornalista do jornal Apple Daily no aeroporto, enquanto se preparava para deixar a cidade, avançaram os media locais. A detenção do jornalista, que os media locais identificaram como o editor e colunista Fung Wai-kong, aconteceu menos de uma semana depois do encerramento do diário pró-democracia.

A polícia, que tipicamente não divulga os nomes dos detidos, disse numa declaração que um homem de 57 anos tinha sido detido na noite de domingo no aeroporto por “conspirar e trabalhar em conluio com países ou forças estrangeiras para prejudicar a segurança nacional”. As autoridades acrescentaram que as investigações ainda estão a decorrer.

A Reuters não conseguiu ainda confirmar se o detido é Fung. O governo da região semi-autónoma também não comentou a detenção, nem o grupo do jornal, Next Digital.

Os media de Hong Kong identificaram o detido como Fung Wai-kong, editor e colunista do agora encerrado diário. A confirmar-se, é o sétimo funcionário do jornal pró-democracia a ser detido nas últimas semanas com base em alegadas violações da nova e controversa lei de segurança nacional.

Na semana passada, o jornal encerrou as portas, após uma busca policial que envolveu cerca de 500 agentes na sua sede. Também foram congelados bens associados ao diário, no valor de 18 milhões de dólares de Hong Kong (quase 2 milhões de euros).

A Associação de Jornalistas de Hong Kong (HKJA, na sigla inglesa) condenou as autoridades por fazerem dos jornalistas alvos, pedindo-lhes que justificassem a detenção.

“A HKJA reitera que a liberdade de expressão e liberdade de imprensa são valores fundamentais de Hong Kong”, disse a associação num comunicado. “Se nem a escrita dos literatos for tolerada, vai ser difícil que Hong Kong continue a ser reconhecida como uma cidade internacional”, continuou.

No mesmo dia da detenção, o jornal online Stand News anunciou que vai retirar da sua plataforma comentários de opinião mais antigos e vai deixar de aceitar mais subscrições ou doações mensais de leitores.

Numa publicação no Facebook, o jornal explica que a decisão pretende proteger os leitores, autores e os seus funcionários porque, acrescenta, os “crimes de liberdade de expressão” chegaram a Hong Kong.