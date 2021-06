Cratera com cem metros obriga à evacuação de 31 pessoas em Arcos de Valdevez

Durante a noite deste domingo, a terra aluiu no lugar da Igreja, em Sistelo, obrigando vários habitantes a passar a noite fora das suas casas. A situação será avaliada nesta segunda-feira, no local, por especialistas da Universidade do Minho.

Uma cratera com 80 a 100 metros de comprimento formou-se durante a noite deste domingo num terreno agrícola do lugar da Igreja, junto ao rio Vez, no concelho de Arcos de Valdevez. O aluimento chega a atingir, em certas zonas, 15 metros de largura e 6 metros de desnível por comparação à cota do terreno.

Trinta e uma pessoas foram de imediato evacuadas das suas habitações, referiu ao PÚBLICO o comandante dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, seis das quais turistas que foram realojadas numa casa de turismo rural em Arcos de Valdevez, juntamente com outros três residentes, enquanto as restantes foram transferidas para casas de familiares, nas proximidades. O comandante Filipe Guimarães não soube precisar o número de habitações que foram evacuadas.

O fenómeno ocorreu enquanto decorria o jogo entre Portugal e a Bélgica. O alerta foi dado pelos habitantes de duas casas que ficaram posicionadas a 20/30 metros dos limites da cratera. Assistiam à partida quando ouviram “um barulho enorme e sentiram tudo a tremer”, explica o comandante dos Bombeiros, Filipe Guimarães. Depois de saírem das suas habitações, esses populares terão ainda visto “as terras a descer e tudo a ser engolido pela encosta abaixo”.

No local, a fazer uma primeira avaliação, estiveram os Bombeiros, o vereador da Protecção Civil, um representante da junta freguesia e militares da GNR. O fenómeno é em tudo semelhante ao ocorrido em 2000, no lugar de Frades, também no concelho de Arcos de Valdevez, que provocou a morte de quatro pessoas. “Percebemos que era grave e era grande”, afirma o comandante dos bombeiros, apesar das dificuldades criadas pelo ambiente nocturno para percepcionar a extensão do fenómeno, sublinhando que é necessária toda a precaução pois se a terra “voltar a aluir não há tempo de reacção”.

Ainda nesta segunda-feira, pelas 14h, estarão no local representantes de uma equipa especializada da Universidade do Minho para fazer uma avaliação mais exaustiva. Só depois serão decididas as medidas definitivas a adoptar. Contudo, o comandante dos Bombeiros avança com a possibilidade da enorme cova ser o resultado de actividade sísmica: “um pequeno tremor é o suficiente para provocar a saturação de água”, visível em algumas zonas do terreno, e terá sido esta a conduzir ao aluimento.

