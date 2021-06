Ciclista atropelada mortalmente na Avenida da Índia, em Lisboa

O acidente, entre uma bicicleta e um veículo ligeiro, provocou a morte de uma investigadora e professora auxiliar do Instituto Superior Técnico.

A colisão, neste sábado, de um veículo ligeiro contra uma bicicleta resultou na morta da ciclista, que estava grávida. A vítima, de 37 anos, seguia de bicicleta na Avenida da Índia, quando se deu o acidente. Foi transportada para o hospital de S. José em estado muito grave, acabando por morrer no próprio dia. O acidente ocorreu na zona do viaduto de Belém na Avenida da Índia.

Em 2020, a Câmara de Lisboa anunciou a construção de 16 ciclovias e uma dessas seria na Avenida da Índia. No entanto, de acordo com a autarquia, “a avenida tinha e tem prevista uma ciclovia que termina a alguns metros da zona do acidente”, nomeadamente junto à bomba de gasolina da Galp, seguindo depois pela Rua Fernão Mendes Pinto até Algés.

A vítima, investigadora em Engenharia de Materiais e professora auxiliar convidada do Instituto Superior Técnico, da Universidade de Lisboa, estava grávida de quatro meses e tinha chegado a Portugal há 14 anos, vinda de Itália.

O acidente ocorreu cerca de um ano após o atropelamento de uma jovem basquetebolista do Sporting Clube Portugal, que atravessava uma passadeira no Campo Grande, também em Lisboa, levando a bicicleta pela mão.

