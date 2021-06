Petiscos, vinho e um passaporte para regressar aos restaurantes em Lisboa e no Porto

A Zomato e a Herdade do Peso lançam a Rota do Sossego, que junta mais de 30 casas em Lisboa e Porto, para incentivarem o regresso aos restaurantes.

Até 18 de Julho, vai ser possível viajar no Porto e em Lisboa numa rota que une o vinho aos petiscos. Um passaporte, um petisco e um copo de vinho de Sossego por cinco euros estão disponíveis em 34 locais no Porto (20) e em Lisboa (16) – é uma iniciativa da plataforma Zomato com a Herdade do Peso.

Os passaportes estão disponíveis nos restaurantes aderentes e, além dos comes e bebes, há também vários prémios para ganhar.

À medida que se visitam os restaurantes é possível coleccionar selos que podem dar direito a vários prémios, de copos a garrafas de vinho.

Na área do Grande Porto, os restaurantes aderentes são Trinkas Petisqueira Lounge, Café da Praça, Casa Marlindo, Vagas, Ferro Bar, Arco-Íris, Tasca do Carago, Xiringuito, Los Ibéricos, Mauritânia Grill, Cantinho dos Bragança, Meet Parque, Tiki Taka, Prégar, Palato Restaurante, Tapas da Batalha, Have a bite, A Copo Wine & Tapas, Adega Leonor e Casa Guedes II. Mais informação aqui.

Na Grande Lisboa são: Sailors Bar, São Jorge, Joker Lounge, A Senhorita, Contrabando, Ilha da Madeira, Genuíno Atelier do Presunto, Bananacafé - Posto 5, Tacho do Pescador, O Lutador, Quotidiano, By The Wine, The Green Affair – Chiado e D'Bacalhau. A lista e reservas estão disponíveis aqui.