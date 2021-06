Descontos nas portagens arrancam sem benefícios para carros eléctricos

Descontos de 50% em todas as tarifas de portagem nas auto-estradas do interior arrancam a 1 de Julho. Desconto de 75% a aplicar aos veículos electricos só acontecerá quando estiverem resolvidos “problemas de operacionalização técnica”.

O Governo e as concessionárias não conseguiram arranjar em tempo útil uma solução técnica que permita diferenciar os veículos eléctricos e os carros não poluentes de todos os outros que atravessam uma praça de portagem ou um pórtico de identificação de veículos para efeitos de cobrança de portagem. De acordo com a Resolução de Conselho de Ministros publicada esta segunda-feira em Diário da República, a aplicação de descontos que deveria entrar em vigor na próxima quinta-feira, como ficou determinado na lei do Orçamento do Estado (OE) que está em vigor, fica parcialmente adiada.

De acordo com o texto publicado, a implementação do regime de descontos previsto para veículos eléctricos e não poluentes – que será de 75% nas auto-estradas do interior – “implicará a adopção de um conjunto significativo de medidas de operacionalização técnica” que impede que a medida possa entrar em vigor no dia 1 de Julho de 2021.

A partir da próxima quinta-feira entrará em vigor o desconto de 50% para todos os veículos que circulem nas antigas auto-estradas sem portagem, mas o benefício a dar aos veículos eléctricos fica adiado para depois da regulamentação, “que será oportunamente implementada através de portaria”.

Recorde-se que desde 11 de Janeiro que vigorava um sistema de descontos diferente, que beneficiava os utilizadores mais frequentes – isto é, começavam a ser aplicados a partir da oitava passagem. O objectivo era beneficiar os moradores e empresários dos municípios do interior: no caso dos veículos de classe 1, o desconto era de 25% a partir da oitava passagem; no caso dos veículos da classe 2, 3 e 4, havia uma modulação de tarifas de portagem mais complexa, consoante o horário em que os veículos circulavam, mas os descontos situavam-se entre os 35% e os 55% e beneficiavam, pela primeira vez, também os veículos pesados de transporte de passageiros.

De acordo com as últimas informações dadas pelo Governo, e que se reportam apenas ao primeiro trimestre deste ano, estes descontos nas portagens aprovados pelo Governo na portaria n.º 309-B/2020 permitiram poupanças no valor de 2,5 milhões de euros, beneficiando directamente pelo menos 86 mil cidadãos e mais de 3500 veículos afectos a empresas de transporte de mercadorias e transporte colectivo de passageiros. O PÚBLICO pediu informações mais actualizadas, mas ainda não obteve resposta.

Na discussão do OE, e por proposta do PSD, acabou por ser aprovado, nos seus artigos 425.º e 426.º, a aplicação de um novo modelo de desconto, no valor de 50% da taxa de portagem em vigor, aplicável em cada transacção nos lanços e sublanços nas mesmas auto-estradas do interior. O desconto a aplicar é de 50% em todas as tarifas, desconto que passa a 75% se em causa estiver um veículo eléctrico, ou não poluente. Mas as dificuldades técnicas em aplicar esta diferenciação acabaram por adiar a medida.

Estes descontos só vão ser aplicados nas portagens das auto-estradas cujas receitas revertem para a Infra-estruturas de Portugal. Há casos de auto-estradas do interior, nomeadamente a A6, que atravessa o Alentejo em direcção a Caia, e que está concessionada à Brisa, que não será abrangida por esta medida.

As auto-estradas que vão beneficiar dos descontos são a A4, na subconcessão AE Transmontana e Túnel do Marão; a A13 e a A13-1, que compõem a subconcessão do Pinhal Interior; a subconcessão do Algarve (A22); a subconcessão Beira Interior (A23); a subconcessão Interior Norte (A24); a subconcessão Beiras Litoral e Alta (A25) e a subconcessão Norte Litoral (A28).