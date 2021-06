Porto Open estreia-se no ATP Challenger Tour

Cinco portugueses no quadro principal que tem início esta segunda-feira.

Por cá, realiza-se esta semana o Porto Open que, na sua 22.ª edição fará parte do ATP Challenger Tour. O maior torneio de ténis organizado na cidade do Porto foi promovido a ATP Challenger 80, o que significa que dará 80 pontos ao vencedor, além de um cheque de seis mil euros.

No quadro principal de singulares, vão estar cinco tenistas portugueses, com destaque para Frederico Silva (176.º) que faz parte da lista cabeças de série. João Domingues (242.º) entrou também directamente no quadro, enquanto Gastão Elias (245.º) vem defender o título conquistado em 2020 – quando o torneio pertencia ao ITF Tour – graças a um wild-card. Os outros convidados são Nuno Borges (269.º) e Gonçalo Oliveira (296.º).

Dos sete portugueses que tentam a sua sorte no qualifying, apenas Luís Faria (803.º), Daniel Rodrigues (962.º) e Francisco Cabral (998.º) acederam à segunda e última ronda de qualificação para o quadro principal, que se realiza esta segunda-feira.

Os tenistas mais cotados nos courts de piso rápido do Complexo Desportivo do Monte Aventino, são o brasileiro Thiago Seyboth Wild (127.º) e o indiano Prajnesh Gunneswaran (147.º) e também a ex-promessa australiana, Thanasi Kokkinakis (182.º).