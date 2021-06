Mundial 2022 será o mote para uma transição suave

Próximo objectivo de Portugal será ainda mais ambicioso do que aquele que caiu por terra em Sevilha. Para “ganhar o Campeonato do Mundo”, vão ser necessários alguns ajustes.

O repto foi este: “Temos que olhar para a frente e ganhar o Campeonato do Mundo.” Ainda a quente, e na sala de imprensa do Olímpico de la Cartuja, Fernando Santos deixou claro na noite de domingo que saiu de Sevilha já a olhar para o Qatar. A cerca de 15 meses do início da competição, Portugal terá primeiro que garantir um dos 13 lugares europeus disponíveis para a prova, mas, se conseguir o apuramento, levanta-se a questão: quem pode entrar e sair do grupo habitualmente coeso de Fernando Santos? Olhando para mais uma geração de qualidade nos sub-21, não deverá haver problemas para fazer uma renovação sem perder qualidade.