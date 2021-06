Gil Dias no primeiro treino do Benfica, Ebuehi cedido

O extremo Gil Dias, anunciado na sexta-feira como segundo reforço do Benfica para 2021-22, integrou nesta segunda-feira o primeiro treino da temporada, numa sessão em que Andreas Samaris e André Almeida também estiveram no relvado.

Gil Dias, que assinou contrato com o Benfica até 2026, esteve no relvado, numa sessão com corrida e também exercícios com bola, segundo as imagens divulgadas pelo clube, em que é possível ver muitos dos jogadores que já se tinham apresentado na sexta-feira para exames médicos.

Nesse dia, Chiquinho, David Tavares, Ferro, Paulo Bernardo, Cervi, Gabriel, Grimaldo, Henrique Araújo, João Ferreira, Weigl, Svilar, Nuno Tavares, Samaris, Pizzi, Samuel Soares, Tiago Gouveia, Tomás Araújo, Krovinovic e Waldschmidt foram os primeiros jogadores em testes físicos. Nesta segunda-feira, regressaram Vlachodimos e os internacionais sub-21 Gedson, Florentino, Gonçalo Ramos, Jota e Tomás Tavares, que passaram a manhã também nos habituais testes médicos de arranque de época.

Helton Leite, Gilberto, Morato e Vinícius, que estiveram no Brasil, cumprem isolamento, devido à pandemia da covid-19, enquanto Lucas Veríssimo, o reforço Rodrigo Pinho e Darwin estão entregues ao departamento médico.

Já Rafa, que esteve em representação da selecção portuguesa, eliminada no domingo do Euro 2020, assim como Jan Vertonghen (Bélgica), Seferovic (Suíça), Nicolás Otamendi (Argentina) e Everton (Brasil), ainda ao serviço das respectivas selecções, só irão integrar os trabalhos mais tarde.

Quem não vai integrar o plantel é o lateral direito Tyronne Ebuehi. O internacional nigeriano vai jogar por empréstimo na próxima temporada, ao serviço do Veneza, promovido à Liga italiana de futebol após ausência de 19 anos. O contrato assinado entre os clubes para a cedência do jogador de 25 anos (que na última época fez 34 jogos pelo Twente, na Liga dos Países Baixos) é válido até ao final da época 2021-22.

Também cedido foi o avançado Jhonder Cádiz. Os “encarnados” anunciaram que chegaram a acordo para a extensão do empréstimo ao Nashville SC, clube da Major League Soccer, nos Estados Unidos, sendo o contrato válido até final da época.