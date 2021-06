Djokovic parte à conquista de Wimbledon para se juntar a Nadal e Federer

Depois de ter estado ausente do calendário tenístico em 2020, devido à pandemia, o torneio de Wimbledon regressa este ano, embora com um corte de 5,2% em relação aos prémios monetários de 2019, o que significa que irá oferecer um prémio monetário que rondará os 40 milhões de euros. Nada que belisque o prestígio do mais antigo dos quatro torneios do Grand Slam e único que ainda se realiza na superfície original do ténis, a relva. Para Novak Djokovic, incontestável número um do ranking mundial, é também mais uma oportunidade para se juntar a Rafael Nadal e Roger Federer no topo da lista de maior número de títulos do Grand Slam.

Quatro meses depois de vencer o Open da Austrália e duas semanas apenas depois de conquistar o 19.º major, em Roland Garros, Djokovic surge em Londres com uma enorme motivação, que poderá compensar o pouco tempo de adaptação a um piso tão peculiar como a relva, onde o ressalto baixo da bola, obriga que se bata cedo e os pontos sejam decididos mais rapidamente; realizou somente três encontros de pares no torneio de Maiorca.

“Os Grand Slams são a maior motivação nesta fase da minha carreira. Tento estar no auge nos majors. Penso que tenho tido sorte em jogar o meu melhor ténis quando é mais importante”, frisou o sérvio, que também reconheceu o desgaste da quinzena de Roland Garros: “Esse torneio levou muito de mim, mentalmente, fisicamente e emocionalmente. Mas deu-me igualmente uma inacreditável quantidade de energia positiva e confiança que originou uma onda que tento cavalgar.”

Focado em somar o 20.º título do Grand Slam e apanhar os rivais no topo dessa elitista tabela, Djokovic procura igualmente tornar-se no quarto homem a ganhar três títulos consecutivos em Wimbledon, após os triunfos em 2018 e 2019. Como manda a tradição – uma de muitas do torneio britânico, nascido em 1877 – será ele a abrir a edição no court central. E será um britânico a fazer as honras da casa, Jack Draper, de 19 anos, 250.º no ranking ATP e finalista do torneio júnior, em 2018.

Quem pára Djokovic

Na ausência de Rafael Nadal, é difícil antecipar quem poderá travar Djokovic, sendo que na sua metade do quadro, terá em Andrey Rublev ou Stefanos Tsitsipas os principais rivais até à final, embora muitos gostassem de assistir a uma meia-final com o regressado Andy Murray.

Sousas em Wimbledon A representação portuguesa no Grand Slam britânico estará a cargo de João Sousa e Pedro Sousa, depois das eliminações no qualifying de João Domingues, na primeira ronda, e de Frederico Silva, na segunda. João Sousa (120.º) abre a jornada no court 10, com o italiano Andreas Seppi (95.º). O vimaranense, que procura a segunda vitória em quadros principais este ano, venceu os três primeiros dos cinco duelos anteriores com Seppi, um adversário que já conta com um título ATP em relva, em três finais disputadas nesse piso. Pedro Sousa (121.º) vai estrear-se no quadro principal de Wimbledon na terça-feira, defrontando pela primeira vez o italiano Lorenzo Sonego (27.º). Sonego, 23.º na lista de 32 cabeças de série, já conquistou um título em relva e, no sábado, foi finalista noutro, o ATP 250 de Eastbourne, derrotado por Alex de Minaur.

Na metade inferior, Daniil Medvedev perfila-se como o mais provável finalista, um estatuto reforçado após o número dois do ranking conquistar o torneio de Maiorca, no sábado.

Mas para já as atenções viram-se para Roger Federer, que detém o recorde de oito títulos e que aos 39 anos continua a acreditar na conquista de um 21.º Grand Slam.

Depois de um 2020 em que esteve a recuperar de duas artroscopias a um joelho, este é o quinto torneio do suíço este ano e após somente dois encontros realizados em relva, no seguimento da participação em Roland Garros, abreviada após passar três rondas, quando decidiu desistir para não forçar o corpo.

“A coisa boa é que aqui estou pronto, entusiasmado e sei que posso fazer muito melhor”, referiu o suíço, mas o primeiro objectivo é atingir os quartos-de-final. “Se chegar à segunda semana, vou ficar cada vez mais forte e acredito que é muito possível. Chego aqui muito mais forte mentalmente do que no último set que joguei em Halle”, frisou. O primeiro adversário de Federer é o francês de 32 anos, Adrian Mannarino (42.º), a quem ganhou os seis duelos anteriores e os seis sets disputados em relva.

Serena Williams tenta igualar recorde

Na prova feminina, Serena Williams está numa situação semelhante à de Federer. A norte-americana não triunfa num major há mais de quatro anos e, a três meses de completar 40 anos, vê as hipóteses de igualar o recorde de 24 títulos do Grand Slam, de Margaret Court, cada vez mais complicadas.

Por outro lado, as ausências de Naomi Osaka e da campeã em título, Simona Halep, poderão beneficiá-la, mas o circuito feminino está repleto de bons valores, a começar pela actual número um do ranking, Ashleigh Barty, potencial adversária de Serena nas meias-finais.

As antigas campeãs Petra Kvitova, Garbiñe Muguruza e Angelique Kerber e a jovem Coco Gauff são as favoritas da parte inferior do quadro a chegar à final.

Certo é que, além do enorme prestígio, os vencedores de singulares masculinos e femininos terão também à sua espera um cheque de 1,9 milhões de euros.