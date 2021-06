Do caos nas quedas emergiu Tim Merlier

Tim Merlier estreou-se a vencer na Volta a França em bicicleta, com o “impulso” do camisola amarela Mathieu van der Poel, mas viu o momento de glória ofuscado pelas numerosas quedas da 3.ª etapa, especialmente nefastas para Primoz Roglic e a Jumbo-Visma.

E, ao terceiro dia, o caos: enquanto o ciclista belga da Alpecin-Fenix cortava a meta, com o tempo de 4h01m28s, diante do colega belga Jasper Philipsen, e prolongava o sonho vivido pela equipa neste Tour, atrás de si a maioria dos candidatos à vitória final da 108.ª edição pedalava em esforço máximo para mitigar os efeitos das sucessivas quedas nos derradeiros quilómetros da tirada, uma das quais apanhou o vice-campeão do ano passado, Primoz Roglic.

As aspirações do esloveno sofreram um duplo e sério revés: numa jornada “trágica” para a Jumbo-Visma, Roglic perdeu, primeiro, uma das pedras basilares da sua equipa para a montanha, o holandês Robert Gesink, numa queda que envolveu Geraint Thomas, e, depois, foi ele próprio a cair, cedendo mais de um minuto na meta, antes de ser transportado para o hospital para ser observado, tal como o colega Steven Kruijswijk.

Numa jornada inesperadamente penalizadora para os homens da geral, muito por culpa do intricado e perigoso desenho do final da 3.ª etapa, quase todos perderam tempo para o camisola amarela, Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), à excepção de Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), segundo, a oito segundos do holandês, e do equatoriano Richard Carapaz (INEOS), agora terceiro, a 31 segundos da amarela.

The double for Alpecin-Fenix! After @mathieuvdpoel yesterday, it's @MerlierTim who wins the 3rd stage in Brittany in a final marked by crashes.



Here are the highlights of the 3rd stage!

Antes do caos na chegada a Pontivy, outras lutas animaram os 182,9 quilómetros desde Lorient, mas nada do que aconteceu , antes do catastrófico final, teve tanto impacto como a aparatosa queda de Geraint Thomas ao quilómetro 37: o vencedor do Tour2018 caiu e arrastou consigo dois homens da Jumbo-Visma, Tony Martin e Robert Gesink, com o holandês a abandonar a 108.ª edição. Apesar de uma luxação no ombro, Thomas voltou a montar-se na bicicleta e, auxiliado por três companheiros, regressou ao pelotão.

O pior ainda estava, todavia, para vir: já dentro dos dez quilómetros finais, Roglic tombou para o lado, desamparado, e, apesar de prontamente “rebocado” pelos seus colegas, perdeu imediatamente terreno para o pelotão, que chegou ao final completamente estilhaçado, após novas quedas, que levaram à desistência do australiano Jack Haig (Bahrain-Victorious), sexto da geral.

Rankings Stage/Etape 3



The Jerseys and rankings following stage 3.



Les maillots distinctifs et les classements après la troisième étape.

Com o sprint já lançado, por um solidário camisola amarela, Caleb Ewan (Lotto Soudal), que desistiria com fractura de clavícula, tocou em Peter Sagan (Bora-hansgrohe) e os dois deslizaram pelo chão, sem importunar a “dobradinha” da Alpecin-Fenix, que colocou Jasper Philipsen em segundo, à frente do francês Nacer Bouhanni (Arkéa--Samsic).

Antes da 4.ª etapa, que liga na terça-feira Redon a Fougères (154km), Rúben Guerreiro está em 32.º lugar, a 3,09s do líder, e Rui Costa é 77.º, a 9m20s.