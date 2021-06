Segunda, na TV: Apocalypse Now Redux, três pontes e electricidade

CINEMA

Guerra das Correntes

Cinemundo, 21h10

Com Martin Scorsese como produtor executivo, Alfonso Gomez-Rejon como realizador e Michael Mitnick como argumentista, um drama histórico inspirado numa competição que transformaria o mundo moderno: a disputa do mercado de electricidade por George Westinghouse, Nikola Tesla e Thomas Edison, interpretados por Michael Shannon, Benedict Cumberbatch e Nicholas Hoult, respectivamente.

Bleed For This - A Força de Um Campeão

AXN Movies, 21h10

A história verídica do lutador de boxe e antigo campeão Vinny Pazienza, que recusou deixar de lutar após ter sofrido um grave acidente, é transformada em filme por Ben Younger. O papel principal pertence a Miles Teller, que passou meses a moldar o corpo para se parecer com o de um atleta como Pazienza. A acompanhá-lo estão Katey Sagal, Aaron Eckhart, Ciarán Hinds, Ted Levine e Christine Evangelista.

Apocalypse Now Redux

Fox Movies, 21h15

Vinte e dois anos depois de ter conquistado em Cannes a Palma de Ouro com Apocalypse Now, Francis Ford Coppola regressou em 2001 ao certame com esta versão revista e aumentada da sua obra-prima. Em plena Guerra do Vietname, o jovem capitão Benjamin L. Willard (Martin Sheen) tem a missão de eliminar um enlouquecido coronel americano (Marlon Brando) que matou centenas de inocentes e se refugiou na selva profunda, onde é adorado e protegido como um deus pelos seus seguidores. Até descobrir o seu alvo, Willard percorre um vasto território, minado pela guerra, onde a loucura espreita a cada passo.

Apaga o Histórico

RTP2, 22h47

Uma comédia de Gustave de Kervern e Benoît Delépine, vencedora do Urso de Prata em Berlim. Três amigos debatem-se com problemas relacionados com a internet: Marie (Blanche Gardin) arrisca-se a perder a credibilidade por causa de um vídeo sexual; Bertrand (Denis Podalydès) não sabe como proteger a filha do cyberbullying; e Christine (Corinne Masiero) é uma motorista que não consegue melhorar as avaliações dos seus clientes. Um dia, resolvem rebelar-se e enfrentar as grandes empresas tecnológicas.

DESPORTO

Ciclismo: Volta à França

RTP2, 14h35

Directo. O pelotão tem pela frente 182,9 quilómetros entre Lorient e Pontivy. É a terceira etapa das 21 que compõem a prova. O Tour fica na estrada até 18 de Julho, dia em que chegará à meta instalada nos Champs-Élysées, em Paris.

Futebol: Euro 2020

TVI, 17h

Directo. Os oitavos-de final da competição europeia prosseguem com o encontro entre as equipas da Croácia e da Espanha. A partida tem lugar no estádio Parken, em Copenhaga.

DOCUMENTÁRIOS

Cidade Marconi

TVCine Edition, 15h25

Estreia de Ricardo Moreira na realização de longa-metragem, Cidade Marconi é uma obra experimental, focada nos projectos/impasses de transformação de uma paisagem (a Serra de Carnaxide) e trabalhada na relação entre a música e a fotografia.

Mega-Pontes: Atravessar o Vazio

RTP2, 20h29

Alex Gary escreve e realiza este trabalho acerca da história, engenharia e paisagem de três pontes imponentes do Sul de França, cada uma da sua época e com as suas particularidades. A Ponte do Gard, com os seus três níveis, faz parte do aqueduto romano de Nîmes, que é anterior à era cristã. O viaduto Garabit é uma ponte ferroviária de ferro fundido, que atravessa o rio Truyère, perto de Cantal, e que foi inaugurada em 1885, com assinatura de Gustave Eiffel. O viaduto de Millau é uma grande ponte suspensa por cabos que foi construída sobre o vale do rio Tarn, em 2004.

MÚSICA

Eléctrico

RTP1, 23h51

Este Eléctrico vai buscar energia à música africana. A “desgarrada” da noite estabelece-se entre Bonga e Paulo Flores. Embora de gerações diferentes, ambos são referências absolutas do semba, da música angolana e da lusofonia em geral. São chamados a trocar argumentos musicais ao vivo, neste episódio do programa apresentado por Henrique Amaro e Vanessa Augusto, com realização de André Tentúgal e curadoria da Antena 3.