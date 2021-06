Megabase de dados que reúne informações de passageiros aéreos já está a funcionar

Morada, telefone, nome das pessoas com quem se viaja, destinos, dados sobre formas de pagamento, número de malas que transportavam são informações que vão integrar, durante cinco anos, esta plataforma que pretende combater o terrorismo e outros 26 crimes.

Se viajou este mês de avião para fora de Portugal, saiba que muito provavelmente o seu nome e praticamente todos os elementos que disponibilizou à transportadora aérea — tais como morada, contacto telefónico, o nome das pessoas com quem viajava e o número de malas que transportavam, entre outros — vão integrar, durante cinco anos, uma megabase de dados que começou a funcionar no início do mês para prevenir e combater o terrorismo e um rol de outros 26 crimes considerados graves.