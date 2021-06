Há menos presos, mas um quarto das cadeias ainda está sobrelotado

Relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção da Provedoria de Justiça entregue na Assembleia esta semana considerou “bastante positiva” a libertação de presos aprovada como medida para conter a covid-19. Foi possível aproximar as condições de alojamento nas celas dos padrões definidos pelas instâncias internacionais.

Apesar de 2020 ter sido o ano da libertação de presos em circunstâncias especiais para conter a propagação da covid-19, 12 cadeias continuavam a ter, no seu interior, mais presos do que vagas, no final do ano.