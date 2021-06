Colisão provoca um morto e sete feridos, três em estado grave, em Póvoa de Lanhoso

Uma colisão entre dois veículos ligeiros na Estrada Nacional (EN) 103 em Póvoa de Lanhoso, provocou hoje um morto e sete feridos, três deles em estado grave, adiantou à Lusa fonte da Protecção Civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Braga, o alerta para o acidente foi dado pelas 17h20 na EN 103, na localidade de Serzedelo, Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, e resultou uma vítima mortal no local.

Registaram-se ainda sete feridos, três deles em estado grave, transportados para o Hospital de Braga.

No local estiveram os Bombeiros da Póvoa do Lanhoso e a equipa do INEM, num total de 25 elementos apoiados por 12 viaturas.

A GNR esteve também no local e está agora a investigar as causas do acidente.