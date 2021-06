Aulas no 1.º e 2.º ciclo suspensas em cinco concelhos do Algarve

Administração Regional de Saúde do Algarve suspendeu aulas presenciais no 1.º e 2.º ciclo em Albufeira, Faro, Loulé, Olhão e S. Brás de Alportel para conter transmissão. A medida aplica-se durante os próximos 12 dias, ou seja, até ao final do ano lectivo.

A Autoridade de Saúde Regional do Algarve (ARS Algarve) determinou, este domingo, a suspensão das aulas presenciais do 1.º e 2.º ciclos de ensino em cinco concelhos do Algarve — Albufeira, Faro, Loulé, Olhão e S. Brás de Alportel. A medida aplica-se tanto a escolas do ensino público como do ensino privado e mantêm-se nos próximos 12 dias, ou seja, até ao final do ano lectivo.

A decisão que tem por base “o princípio da precaução" foi anunciada pela delegada de saúde regional, Ana Cristina Marques Guerreiro, num comunicado publicado no site da autoridade de saúde do Algarve e enviado às escolas por email.

“Esta medida, decidida pela gravidade da situação, de modo a conter cadeias de transmissão, por um período previsível de 12 dias iniciado na segunda-feira, dia 28 de Junho, coincidindo com o final do ano lectivo, será monitorizada permanentemente e revista no dia 9 de Julho, com análise da situação epidemiológica dos municípios nessa data”, pode ler-se na nota assinada por Ana Cristina Guerreiro.

O objectivo é “conter as cadeias de transmissão”. Segundo o comunicado, a taxa de incidência a 14 dias — casos por 100.000 habitantes — é “de 583 para Albufeira, 329 para Faro, 448 para Loulé, 403 para Olhão e 326 para S. Brás de Alportel”. Há 816 casos activos.

A autoridade de saúde do Algarve salienta ainda que a “investigação epidemiológica está em curso e será garantida a vigilância de contactos pelas autoridades de saúde, delegados de saúde e serviços de saúde pública que irão identificar e manter em isolamento profiláctico e vigilância os contactos directos dos casos confirmados com o apoio permanente das forças policiais”. As escolas devem contactar a linha SNS24 “caso surjam sinais ou sintomas” de covid-19.

Contactada pelo PÚBLICO para mais detalhes, a ARS Algarve remeteu para o comunicado já publicado.