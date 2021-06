Costa faz teste à covid-19 esta segunda-feira

Primeiro-ministro do Luxemburgo que esteve na cimeira europeia está infectado e em isolamento durante dez dias.

O primeiro-ministro, António Costa, faz ao início da manhã desta segunda-feira um teste à covid-19 na sequência da revelação de que o primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, um dos líderes presentes na cimeira presidida por Portugal na quinta e sexta-feira, está infectado.

Fonte do gabinete de Costa esclareceu ao PÚBLICO que, durante a cimeira de Bruxelas, o primeiro-ministro português praticamente não teve contacto com Bettel. Não tiveram nenhuma reunião, tendo apenas coincidido nos espaços comuns. Refere, ainda, que António Costa esteve sempre de máscara e que respeitou as regras de distanciamento social.

O Governo de Lisboa foi informado pelo do Luxemburgo da situação que afecta Xavier Bettel, antes de as autoridades luxemburguesas terem revelado a infecção. Bettel tinha apenas a primeira toma da vacina e foi detectada a infecção num teste. Tem febre e dores de cabeça e já está em isolamento, que vai cumprir por dez dias.

Já António Costa, como os outros titulares de órgãos de soberania em Portugal, já tomou as duas doses da vacina Astrazeneca, a primeira em Fevereiro e a segunda em Maio, tendo concluído o seu ciclo de vacinação.