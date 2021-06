Vimioso vai lançar a manta de farrapos a quem passeia pelo concelho

A antiga manta de farrapos usada para comer a merenda nas jornas dos trabalhos agrícolas está a ser recuperada por Vimioso —como um novo elemento para os turistas desfrutarem da Natureza no concelho do distrito de Bragança.

Lançar a Manta é o nome do projecto que permite a quem visita este território transmontano alugar um exemplar e ser encaminhado para locais de visitação onde pode estender a manta para desfrutar de uma merenda enquanto aprecia os recursos naturais.

Estão identificados no concelho oito locais sobre os quais foi produzida informação acerca das potencialidades existentes e que pode ser acedida através de uma app. Esses locais são o Castelo de Algoso, o parque temático PINTA, Atalaia, Parque de Merendas de Pinelo, São Bartolomeu de Argozelo, São Joanico, Parque de Merendas de Angueira e Cabanais de Caçarelhos, Capela de Santa Bárbara.

O levantamento da manta pode ser feito no PINTA ou em unidades hoteleiras e de restauração aderentes, pressupondo uma caução de 20 euros ou documento de identificação.

Foto dr

A autarquia quer dar visibilidade a uma peça artesanal presente “em todas as casas transmontanas, muito associadas aos trabalhos agrícolas, porque a meio da jornada de trabalho são estendidas e sobre elas é disposta a merenda”. Depois da merenda comida, a manta serve ainda para alguns momentos de descanso, antes de regressar ao trabalho.

“São peças artesanais, construídas com sobras de diversos tecidos, que depois de cortados em tiras, tantas vezes juntas com nós, se enrolam de maneira a fazer novelos e poderem ser trabalhadas nos teares tradicionais, ainda bem presentes no concelho de Vimioso”, indica o município, em comunicado.

Apesar da utilidade, estas mantas não são consideradas “uma peça de valor, mas o município de Vimioso acredita que, não só lhe vai reconhecer o devido valor, como pode fomentar o seu uso com a criação de um novo produto que vai complementar a oferta turística do concelho ligada à natureza”.

O município propõe-se “incentivar os estabelecimentos do sector do turismo, restauração e similares a criar o serviço de preparação de piqueniques, feitos à base de produtos regionais”.