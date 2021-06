Justiça ineficaz

Os brandos costumes pelos quais os portugueses são apelidados podem ser aplicados ao funcionamento da justiça portuguesa, em que é frequente ouvirmos falar no adiamento da mesma, na prescrição e no segredo de justiça dependendo da notoriedade dos supostos arguidos, do peso dos intervenientes no processo, e na capacidade económica dos envolvidos, onde infelizmente assistimos ao adiamento de casos polémicos com argumentos que mais parecem estratégias que podem levar à prescrição.

O adiamento e a prescrição de processos judiciais, é a partir da mesma, um convite à continuidade da actividade ilícita que favorece os praticantes da mesma, onde está claro que a argumentação e o dinheiro, tem muito peso na celeridade e na aplicação da justiça, ilibando os culpados com a cumplicidade daqueles que tem o dever de fazer funcionar a mesma.

Todos sabemos que a complexidade de determinados processos carecem de produção da prova do crime para que os mesmos sigam para julgamento, e sejam apuradas as responsabilidades dos intervenientes nos mesmos, pelo que talvez a morosidade da justiça que decorre do segredo da mesma possa servir para a destruição de prova, revelando também a incapacidade dos organismos judiciais no funcionamento de uma justiça tardia e ineficaz.

Américo Lourenço, Sines

O suplício de ir ao balcão da CGD

Num determinado dia fiz duas tentativas para ser atendido na Caixa Geral de Depósitos (CGD). No dia seguinte resolvi ir bem cedo para uma das agências mas já lá estava uma fila de quatro pessoas. Depois de uma espera de quase duas horas, lá consegui resolver o meu problema.

Quando o Governo nomeou este presidente da CGD, considerei que tinha sido uma escolha acertada. Fiquei contente quando o banco do Estado saiu dos prejuízos crónicos e passou a dar lucros. Depois do suplício que passei, fiquei com a convicção que para a passagem dos prejuízos ao lucro contou muito a diminuição de despesas com pessoal.

Eu sei que, com as novas tecnologias, os bancos não precisam de ter tantos funcionários e não fico surpreendido que dispensem alguns, contudo parece-me que o deviam fazer com conta, peso e medida para não sujeitarem os clientes ao martírio de horas nas filas, como foi o meu caso na CGD. Gostava que o presidente da Caixa se disfarçasse e viesse a Évora para ser atendido ao balcão de qualquer uma das agências.

E será só em Évora?

Acácio Alferes, Évora

Futebol e pandemia

Quem estará doido? Eu que no início da pandemia substitui a piscina (a que ainda não voltei) pelas caminhadas à beira-mar, fico irritada pela quantidade de gente, de todas as idades, que passeia, caminha, corre ou anda de bicicleta sem máscara nem procurando distanciar-se com quem se cruza, fico perplexa com o incitamento do presidente da Assembleia da República, segunda figura do Estado, a que os portugueses se desloquem em massa (!) a Sevilha para apoiarem a selecção, num período tão crítico para a saúde de cada um. Sem mais comentários.

Domicília M. C. Costa, Vila Nova de Gaia

Também é cego quem não quer ver

No caso da pandemia, e não só, os políticos continuam a tudo fazer para convencer a população de que não cometeram erros, alguns crassos, que não enumerarei porque são conhecidos de todos.

A reforçar essa atitude está a desculpa engendrada pelo Primeiro-ministro (PM) para convencer Angela Merkel, após a crítica desta, de que o surto da variante Delta do vírus, em Portugal, nada teve a ver com a final da Champions, nem com a vinda dos turistas ingleses, porque ocorreu no Porto e a maior incidência está a acontecer em Lisboa. E portanto o equívoco estava desfeito. O argumento era de peso. O PM estava todo satisfeito e contente, comunicando-o imediatamente ao confinado e submisso País. Contudo, no dia seguinte, a Alemanha colocou Portugal na lista negra dos países a evitar, com quarentena de 14 dias, no regresso, para quem para cá viaje.

Resta-nos agradecer ao PM pois, se não fosse esse esclarecimento, não sei em que horrenda lista nos teria colocado.

Jorge Loureiro, Anadia

O escudeiro de Costa

Marcelo Rebelo de Sousa é o escudeiro do Governo de António Costa. Quando algum ministro mete argolada lá vem o mais alto magistrado da nação na defesa do executivo. António Costa não precisa de fazer cruzada política para as autárquicas. Marcelo é o “director de campanha” do PS. Nem uma palavra sobre o trabalhador português mortalmente atingido pelo automóvel onde seguia Eduardo Cabrita. Desta vez, mesmo sabendo da alta taxa de infecções em Sevilha, o Presidente da República deitou água na fervura nas declarações de Ferro Rodrigues apelante da deslocação massiva dos portugueses no apoio à selecção de futebol. Ferro fez lembrar Oliveira Salazar na campanha ultramarina em Angola: Para Sevilha, rapidamente e em força.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim