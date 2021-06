Variante Delta alastra nas escolas britânicas e reforça apelos à vacinação de crianças

A troca de ministros da Saúde no Reino Unido, este fim-de-semana, no meio de um rápido crescimento no número de infecções causadas pelo vírus SARS-CoV-2, abriu um novo debate sobre os planos de combate à pandemia, com vários apelos, nas escolas, a uma vacinação urgente dos alunos dos 12 aos 17 anos, antes da chegada dos meses mais frios.