Sobe para nove o número de mortos em desabamento de prédio em Miami

O número de vítimas mortais no desabamento de um prédio em Miami, no estado norte-americano da Florida, subiu para nove no domingo. As equipas de busca e salvamento continuam a tentar encontrar as 156 pessoas que permanecem desaparecidas desde o colapso de parte das Torres Champlain, um condomínio de 12 andares em Surfside, uma cidade do condado de Miami, na passada quinta-feira.

Documentos de 2018, revelados recentemente, revelam possíveis falhas na integridade do condomínio.

“Encontrámos quatro corpos nos escombros, bem como restos humanos”, afirmou a presidente da Câmara Municipal de Miami-Dade, ​Daniella Levine Cava, em conferência de imprensa, acrescentando que até domingo, uma pessoa morreu no hospital em consequência do desabamento.

O aumento de mortes era algo previsto pelas autoridades com o reforço das equipas de busca e salvamento com especialistas de Israel e do México. As quatro vítimas já identificadas pelas autoridades tinham idades compreendidas entre os 54 e os 83 anos de idade.

Desabamento em Miami

As autoridades mantêm-se, no entanto, esperançosas de encontrar mais pessoas com vida. As equipas humanas no local são apoiadas por cães, câmaras, sonares e máquinas de construção. O objectivo é encontrar espaços que se possam ter formado nos escombros com ar suficiente para os sobreviventes respirarem. As famílias dos desaparecidos forneceram amostras de ADN às equipas de busca e salvamento.

“Continuamos os esforços para encontrar pessoas vivas”, disse Daniella Levine Cava, em declarações à estação de televisão norte-americana CBS no domingo.

Foto As buscas por sobreviventes mantêm-se MARCO BELLO/Reuters

Fotografias dos desaparecidos foram colocadas numa cerca próxima do local do desastre, juntamente com flores e mensagens. No sábado, membros das famílias rezaram e mantiveram uma vigília silenciosa.

As famílias deixam flores perto do local do desastre MARIA ALEJANDRA CARDONA/rEUTERS As famílias deixam flores perto do local do desastre CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/LUSA Fotogaleria MARIA ALEJANDRA CARDONA/rEUTERS

Edifícios com mais de 40 anos alvo de auditorias

O condado de Miami-Dade vai auditar todos os edifícios com mais de 40 anos dentro dos próximos 30 dias para garantir a sua segurança.

Trabalhadores da câmara de Surfside divulgaram recentemente um relatório de 2018, produzido para a direcção do condomínio, que identificava vários danos estruturais no edifício. Ainda não é claro se os danos descritos no relatório estão de alguma forma relacionados com o colapso do edifício.

Gregg Schlesinger, advogado e antigo empreiteiro especializado em casos de falhas na construção, disse que outros factores poderiam ter contribuído para o colapso, mas era claro que as questões estruturais identificadas no relatório de 2018 eram a causa principal.

“Sabemos uma coisa: houve uma falha estrutural”, disse Schlesinger. “Sabemos outra coisa: a falha estrutural não deveria ter ocorrido”.

O advogado nota que investigações e processos judiciais acabarão por pintar um quadro completo do que causou o desastre.

Alguns residentes permanecem no edifício irmão daquele que desabou, onde apenas foi emitida uma ordem de evacuação voluntária. Uma inspecção ao edifício não encontrou quaisquer problemas imediatamente óbvios com o outro edifício.