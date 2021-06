Primeiro-ministro do Luxemburgo infectado com covid-19

O diagnóstico de Xavier Bettel chega dois dias após o primeiro-ministro ter participado numa cimeira do Conselho Europeu com outros líderes da União Europeia.

O primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, testou positivo para o vírus que causa a covid-19 e está em isolamento profiláctico. A informação foi divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro este domingo.

O diagnóstico do primeiro-ministro chegou dois dias após Bettel ter participado numa cimeira do Conselho Europeu em Bruxelas, na Bélgica, com outros líderes da União Europeia.

​Bettel, que recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 a 6 de Maio, deve continuar a trabalhar de casa nos próximos dez dias.

“O primeiro-ministro apresenta sintomas ligeiros (febre, dores de cabeça) e continuará a exercer as suas funções em teletrabalho”, lê-se na nota publicada pelo gabinete do primeiro-ministro.