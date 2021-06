Comissão Parlamentar vai pedir à Procuradoria-Geral brasileira que investigue Bolsonaro

Senador Randolfe Rodrigues diz que há indícios de que o Presidente não fez nada depois de saber que o Estado estava a ser lesado na compra de vacinas 1000% mais caras. “Superpedido” de impeachment vai ser entregue quarta-feira e haverá jornada de protesto no sábado.

O vice-presidente da Comissão Parlamentar de Investigação (CPI) à covid-19 no Senado brasileiro, o senador Randolfe Rodrigues, vai apresentar na segunda-feira, na Procuradoria-Geral da República (PGR), um pedido de investigação do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. O senador acredita que há indícios de que o chefe de Estado cometeu um crime de prevaricação.