“Passear em Sevilha? Tenho medo é de trabalhar em Lisboa”

O dia até começou com temperaturas amenas – 22 graus às 9h00 -, bem mais convidativas para um passeio do que os quase 40 graus que se fizeram sentir ao longo de toda a tarde de sábado, e mudou um pouco o cenário em Sevilha: na manhã deste domingo, entre as muitas pessoas passeavam pelas zonas mais turísticas da capital andaluza, já se via um maior número de adeptos de futebol do que na véspera. Com algumas camisolas vermelhas a sobressaírem na multidão – mais da selecção belga do que a da portuguesa -, o ambiente era, no entanto, menos colorido e ruidoso do que normalmente acontece numa cidade nos dias de jogo de um Europeu ou Mundial de futebol.