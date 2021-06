Oliveira termina em quinto e Quartararo solidifica liderança

Português não consegue chegar ao pódio no Grande Prémio dos Países Baixos, mas alcança o melhor resultado de sempre da KTM

Miguel Oliveira terminou na quinta posição o Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP. O grande vencedor foi Fabio Quartararo, que reforçou a liderança do Mundial.

Saído da sexta linha da grelha de partida, o piloto português não teve um arranque tão bom como nas últimas corridas, onde alcançou três pódios consecutivos, caindo para a nona posição.

Na frente da corrida, Quartaro assumiu a liderança antes da primeira curva ultrapassando o espanhol Maverik Viñales, que detinha a pole position.

O francês ainda dividiu a liderança com Francesco Bagnaia, antes de deixar toda a concorrência para trás, assumindo o primeiro lugar que manteve até final.

Já Oliveira estabilizou-se na sétima posição, a fechar o grupo que perseguia Quartararo.

A 12 voltas do final da corrida, o piloto de Almada chegou à quinta posição, lugar com que terminaria a corrida, encerrando um ciclo de três pódios consecutivos. Mesmo assim, este foi o melhor resultado de sempre da KTM no circuito de Assen.

O espanhol Viñales acabou por garantir a segunda posição, com Joan Mir a ser terceiro.