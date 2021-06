Margarida Vasconcelos lança segundo single, Tentei, e prepara agora um EP

Aprendeu a tocar guitarra e piano, sozinha, ainda pequena, e aos 25 anos prepara-se para lançar um primeiro EP. Nascida em 4 de Março de 1996, Margarida Vasconcelos começou a tornar-se conhecida em 2018, quando ia publicando versões suas, no YouTube, de temas e de artistas que lhe agradavam. A lista é maior, mas ainda podem ouvir-se as versões que ela fez de Adore You (Harry Styles), Everybody wants you (Johnny Orlando), Last Christmas (Wham!), Falling (Trevor Daniel) ou Shallow (que Lady Gaga canta com Bradley Cooper do filme Nasce Uma Estrela, 2018). A partir daí, abriu um canal no YouTube, hoje com mais de 2 mil subscritores e um número de visualizações acima dos 250 mil. Mas não tardou a passar das versões a outro patamar. Em 2020, durante a pandemia, participou num concurso digital de canto, que tinha como jurados vários nomes da música feita em Portugal, alcançando então o primeiro lugar.

Já com algumas composições escritas, lançou em Novembro de 2020 o seu primeiro tema original, Se tu sabes, single e videoclipe. Agora, sairá o segundo, Tentei, que a partir de 2 de Julho estará nas plataformas digitais e cujo videoclipe aqui se antecipa, em estreia. No texto que anuncia o single, divulgado pela Beware!, Margarida diz que este tema é autobiográfico: “Acho que todos nós já tivemos o coração partido por alguém, o amor é mesmo o sentimento que tem dois extremos, pode deixar-nos super felizes ou completamente destruídos.” Quanto aos seus objectivos, diz-se optimista: “Estou numa fase super interessante de descobrir a minha identidade criativa e saber exactamente aquilo que quero transmitir às pessoas”.

Apesar de ter começado por trabalhar em versões, Margarida Vasconcelos insiste que quer seguir o seu próprio caminho: “Não quero copiar ou imitar ninguém, sermos nós próprios é aquilo que nos torna únicos”. A pandemia não a desmotivou. “Não parei de criar, passei muito tempo no estúdio a gravar, compor e produzir material novo. Tenho material suficiente para lançar um EP inteiro, a ideia é mesmo não parar depois de lançar este single”.