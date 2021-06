Os vídeos caseiros de Lucy Dacus

O ano de 2018 mudou a vida de Lucy Dacus. Lançou Historian, o seu segundo álbum, e fundou com Phoebe Bridgers e Julien Baker o trio boygenius, que lançou o EP homónimo nesse ano. Quando regressou a Richmond, Virginia, a terra que a viu crescer, já não era a mesma pessoa. Fazia música, era nome firmado no indie-rock americano. Nem ela nem a cidade, capital do estado, eram os mesmos.