No cinquentenário de Bernardo Sassetti, Belgais acolheu um concerto sobre aquilo que fica

A anfitriã Maria João Pires abre as honras com palavras em vez de notas, ao contrário do que estava previsto. Uma lesão impediu-a de se sentar a um dos dois pianos instalados num dos átrios a céu aberto do Centro de Artes de Belgais, nos arredores de Castelo Branco, para tomar parte no concerto de celebração do aniversário de Bernardo Sassetti (1970-2012). Ainda assim, a baixa não retirou simbolismo à noite de sábado, que juntou seis dos maiores nomes de duas vagas do piano português para assinalar o cinquentenário do músico precocemente desaparecido.