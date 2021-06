Mais de uma centena de jovens vacinados no Porto contra as regras da task force

Administração Regional de Saúde do Norte abriu um inquérito. Desde que a campanha de vacinação começou, a PJ e a PGR já instauraram 216 inquéritos por eventuais desvios e fraudes no processo de vacinação e constituiram mais de 50 arguidos

Mais de uma centena de jovens com menos de 30 anos terão sido indevidamente vacinados contra a covid-19 no centro de vacinação do Cerco, no Porto, durante os dois dias em que ali funcionou uma inusitada operação de vacinação de “porta aberta” sem limitação etária, adianta uma fonte da task force (grupo de trabalho) que gere a operação a nível nacional. Foi o episódio de vacinação com desrespeito das regras de maior dimensão com que foi até à data confrontado o coordenador da task force, vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, que o classificou como um “acto de indisciplina” e de “desobediência clara” e mandou de imediato comunicar a situação à Polícia Judiciária (PJ) e à Inspecção-Geral das Actividades em Saúde.