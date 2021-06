Marcelo e Ferro Rodrigues não vão ao jogo de Sevilha

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não vai assistir ao jogo do europeu de futebol Portugal-Bélgica, neste domingo, em Sevilha, apurou o PÚBLICO junto da Presidência da República. A região espanhola apresenta um risco elevado de covid-19 no mapa do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças divulgado esta semana.

A justificação dada por Belém remete para a situação epidemiológica existente na Andaluzia, depois de o Presidente ter referido há dois dias que só iria à capital andaluza se o comum dos portugueses também o pudesse fazer. O que, dada a evolução da pandemia em Portugal e as limitações à circulação na Área Metropolitana de Lisboa não se afigura possível.

Também o presidente da Assembleia da República acabou por não optar pela deslocação ao jogo da selecção portuguesa dos oitavos de final do campeonato da Europa. No entanto, nesta sexta-feira, no hemiciclo, Ferro Rodrigues tinha encerrado os trabalhos parlamentares com uma enigmática despedida aos deputados: “Muito obrigado. Bom fim-de-semana a todos. Os que puderem em Sevilha, claro.”

Aliás, a segunda figura do Estado, no rescaldo do empate de Portugal com a França que permitiu à selecção portuguesa qualificar-se para a seguinte fase da competição, fez um apelo à presença dos adeptos portugueses de “forma massiva” a Sevilha.

Contudo, quer o Presidente da República quer o presidente da Assembleia acabaram por seguir o exemplo do primeiro-ministro. No final da cimeira europeia em Bruxelas, António Costa anunciou aos jornalistas que iria ver o jogo em casa, em Lisboa, pela televisão.