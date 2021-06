De uma antiga escola primária na serra de São Macário se fez uma residência de artistas para artistas

Uma guinada na estrada que trepa a serra de São Macário, em São Pedro do Sul, descobre uma placa que serve de presságio para o que aí vem: Café Salva Almas. Uns metros à frente do restaurante do escultor José de Almeida, cuja fama se estende Montanhas Mágicas abaixo, o GPS dá por terminada a sua tarefa, a mais de 1000 metros de altitude, muitos quilómetros de giesta e urze depois. Há uma rua a ser composta e trabalhadores que observam quem chega. “Onde fica a Escola de Macieira?!”, repete um deles, apontando para o portão em frente. “Foi onde estudei.” E prossegue rua abaixo, contornando as perguntas que pairam no ar.