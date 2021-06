Hugo foi beber um copo e voltou com posters para ajudar bares de cerveja artesanal

Já deste por ti a admirar uma garrafa de cerveja artesanal? Talvez até tenhas alguma guardada de recordação. Hugo Araújo levou esse interesse ao próximo nível. Usando os rótulos de garrafas e latas de cerveja coloridas criou 16 posters para apoiar quatro bares independentes durante o actual momento de pandemia. Bar, Beer & Beyond é o nome da iniciativa levada a cabo pelo designer gráfico de 31 anos.

Catraio e Armazém da Cerveja, no Porto, Hoptrip, em Matosinhos e Cantinho, em Castelo Rodrigo, são os locais que escolheu apoiar — porque os costuma frequentar — e onde estão expostas as obras por tempo indefinido. “Estou muito por dentro desta comunidade e comecei a sentir de perto as dores que as marcas e os bares iam passando e tentei arranjar alguma forma de conseguir ajudar”, conta Hugo Araújo em entrevista ao P3, explicando que um dos seus maiores focos a nível profissional é a criação de rótulos de cerveja artesanal e identidades visuais para festivais de cerveja no país. “O meu objectivo principal é angariar o máximo de dinheiro possível para ajudar os bares porque há moratórias que vão acabar, há capacidades limitadas, há este tempo de incerteza em que estão abertos e não estão”, faz notar o artista portuense.

“Abstractos, mas ao mesmo tempo com uma referência à cerveja além dos rótulos”, as obras utilizam técnicas de corte manual e colagem que abarcam diferentes tons. “Acho que a nível visual funcionam todos bem e funcionam bem em decoração”, revela Hugo Araújo. “Também foi uma das tentativas da minha abordagem: fazer desenhos e posters que fossem agradáveis pela sua composição visual, pelas cores, e que funcionassem bem nas decorações das casas, os sítios onde eles idealmente irão morar.”

Recolhidas durante a semana anterior ao confinamento do início deste ano, as garrafas e latas que deram origem aos posters vieram todas dos bares que Hugo está a apoiar e "representam momentos de consumo nesses locais”. Para que estes “continuem a estar abertos e a proporcionar bons momentos”, a totalidade do valor pago pelas obras reverte para os estabelecimentos. Cada cartaz, original, custa 100 euros e pode ser adquirido online ou nos próprios bares — onde o rótulo "artesanal" ganha assim outros contornos.

Texto editado por Amanda Ribeiro