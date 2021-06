Em vez de mentir para manter os lucros injustificáveis da EDP, o governo devia tratar de conter a escalada dos preços para defender as pessoas e a economia.

Mais rápido que a própria sombra, o ministro do Ambiente disparou na terça-feira uma violenta crítica à recomendação que, na véspera, o Bloco entregou no Parlamento: o Bloco “é um partido que apenas defende a descarbonização na teoria, uma vez que quando é necessário agir, não se coíbe de promover uma discriminação negativa da produção de energia através de fontes renováveis e de beneficiar aqueles que produzem energia com combustíveis fósseis”.