Indultos que são insultos

Não sou ingénuo sobre os indultos do governo de Pedro Sánchez aos separatistas catalães condenados por sedição na justiça democrática espanhola. Sei bem que o que Sánchez realmente deseja é garantir que os partidos independentistas continuam a apoiar o seu frágil governo. O PSOE nem sequer se importa de com isso estimular o crescimento do Vox. Aliás, faz parte da sua estratégia. Como se viu nas eleições autonómicas de Madrid, um PP vencedor é um PP que concentra o voto à direita e cresce ao centro. Ou seja, para que os socialistas se aguentem, é preciso dividir o voto à direita e amedrontar o centro com a influência de Abascal. Não esqueçamos que o momento decisivo de afirmação do Vox aconteceu precisamente com a crise do “procés” catalão. Portanto, Sánchez não está a sarar feridas; está a mantê-las abertas, porque acha que a radicalização do ambiente político lhe é favorável.