Do peixe seco ao bacalhau com natas

Esta semana fomos explorar o peixe seco. É uma prática tradicional, da qual os portugueses conhecem bem os segredos, e que se mantém viva em vários pontos do país. E, contudo, é ilegal. O Edgardo Pacheco foi da Nazaré a Tavira em busca de bons exemplos de como se seca peixe e discute o presente e o futuro desta tradição. Há maneira de a preservarmos garantindo o cumprimento de regras de segurança alimentar? Pelo caminho, sempre acompanhado pelo fotógrafo Daniel Rocha, almoça com os Kakas (outra tradição algarvia que vale a pena conhecer) e conversa com a especialista em cozinha algarvia Maria Manuel Valagão. Vamos redescobrir o peixe seco com todos eles.

O universo dos cocktails tem evoluído muito em Portugal. Mas, diz-nos Rafael Tonon nesta reportagem na qual ouve alguns dos grandes protagonistas do que se anda a fazer nesta área, ainda há muito caminho para percorrer. Esta é a hora da coquetelaria portuguesa, acreditam. É pôr a imaginação dentro dos copos.

A Andreia Marques Pereira foi dormir ao Minho, no meio do verde, mais precisamente na Terra Rosa Country House & Vineyards, um daqueles paraísos, nos quais "viver devagar se faz arte". E, garante ela, ainda se vislumbra Itália ao fundo.

Apesar dos avanços e recuos no desconfinamento, e da crise que o sector da restauração atravessa, continuam a aparecer novos projectos - e ainda bem. Eu fui conhecer três deles, em Lisboa: o renovado Matiz, do hotel Sofitel da Av. da Liberdade, e ainda o japonês Yamatai (na foto, em baixo) e o Sophia, um "italiano natural" que é o mais recente membro da família do Grupo Capricciosa.

Antes de se ter aventurado pelos caminhos do peixe seco, o Edgardo Pacheco tinha ido até ao Pico, nos Açores, conhecer a nova adega e os novos vinhos da Azores Wine Company. "A revolução segue a bom ritmo", escreve. Vamos ver porquê?

E, como sempre, temos novidades nos Motores, trazidas pela Carla B. Ribeiro, desta vez com o Jeep Compass, e nos vinhos, pela mão do Manuel Carvalho e do Pedro Garcias. Isto tudo para fecharmos o ciclo e chegarmos novamente a um peixe seco, agora o bacalhau, explicado pelo Miguel Esteves Cardoso. Um bom bacalhau com natas? Pois a receita está aqui. Revelamos apenas que um dos segredos está no leite fresco.

Sugestões não faltam nesta edição da Fugas para um fim-de-semana e uma semana bem passados. Mas, como sabem, há muito mais no nosso site. Ficam aqui algumas pistas para explorarem.

