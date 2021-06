Presidente colombiano escapa ileso a atentado a tiro contra o helicóptero onde seguia

Iván Duque diz que só o facto de a aeronave ser blindada impediu males maiores. No helicóptero seguiam também os ministros do Interior e da Defesa e o governador de Norte de Santander.

O Presidente de Colômbia, Iván Duque, escapou ileso de um ataque a tiro, na sexta-feira, contra o helicóptero onde seguia na cidade de Cúcuta, no departamento de Norte de Santander.

O próprio Presidente referiu-se ao incidente no perfil da presidência no Twitter, dizendo que o ataque aconteceu quando o helicóptero se preparava para aterrar no aeroporto de Cúcuta, depois de uma visita ao município de Sardinata.

Os ministros da Defesa, Diego Molano, do Interior, Daniel Palacios, e o governador de Norte de Santander, Silvano Serrano, viajavam junto com Duque e nenhum sofreu qualquer ferimento.

"Quiero informarle al país que luego de cumplir un compromiso en Sardinata, en el Catatumbo y aproximándonos a aterrizar en la ciudad de Cúcuta, el helicóptero presidencial fue víctima de un atentado" Presidente @IvanDuque pic.twitter.com/chJdAtcY84 — Presidencia Colombia ???? (@infopresidencia) June 25, 2021

Segundo umas testemunhas, os disparos teriam partido de um bosque, enquanto outros disseram que as rajadas vieram do bairro do Aeroporto, próximo do terminal. Este bairro é uma das zonas com maior índice e de taxa de homicídios da cidade, próxima da fronteira com a Venezuela. Nasceu e cresceu do assentamento ilegal de famílias e, por isso, está muito próximo da pista.

No entanto, de acordo com o major-general Jorge Luis Vargas Valencial, director da polícia, no Twitter, o ataque partiu do bairro de La Conquista, junto ao aeroporto, mas na outra ponta da pista.

“Avançamos com as acções de investigação: no bairro de La Conquista de Cúcuta, desde onde se produziu o ataque ao helicóptero do Sr. Presidente Iván Duque, fora encontradas duas espingardas, mais cinco carregadores e 20 cartuchos

Avanzamos en las acciones investigativas: en el barrio La Conquista de #Cúcuta, desde donde se produjo el ataque a helicóptero del Sr. presidente @IvanDuque, fueron hallados 2 fusiles, 5 proveedores y 20 vainillas. Estamos tras los responsables. No desistiremos hasta capturarlos. pic.twitter.com/kGGfwUCDIR — Mayor General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) June 26, 2021

O ministro da Defesa também referiu a “duas espingardas, uma delas com marcas das Forças Armadas da Venezuela, de acordo com a polícia da Colômbia, e cartuchos dessa mesma espingarda”.

As autoridades anunciaram uma recompensa de 800 mil dólares (670 mil euros) para quem forneça informação sobre os autores dos disparos.

“O helicóptero presidencial foi vítima de um atentado”, lamentou Iván Duque, salientando que apenas o facto de a aeronave ser blindada ter impedido males maiores. Classificando o incidente como um “atentado cobarde”, o Presidente colombiano garante no vídeo que as marcas de balas são visíveis no helicóptero.

“Uma vez mais reiteramos que, tal como o Governo, não vamos vacilar um minuto, um dia que seja, na luta contra o narcotráfico, o terrorismo e contra os organismos da criminalidade organizada que operam no país”, acrescentou.

“A mensagem é que a Colômbia continua forte, enfrentando a criminalidade. As nossas instituições estão acima de qualquer ameaça”, sentenciou Duque.

Desde 28 de Abril que o governo colombiano enfrenta protestos nas ruas de muitas cidades do país e que a polícia tem reprimido com extrema violência que já mereceu a condenação internacional e um pedido de investigação.