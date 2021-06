Ministro da Saúde britânico demite-se após quebrar distanciamento para beijar conselheira

O responsável pela pasta da Saúde no Reino Unido, Matt Hancock, apresentou a demissão do cargo este sábado, um dia depois de um jornal ter publicado fotografias suas em que surge a beijar uma conselheira, no gabinete do ministério, em violação das regras do distanciamento por causa da pandemia de covid-19.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, declarou que tinha aceitado um primeiro pedido de desculpas do seu ministro, e declarou que o assunto estava encerrado.

Mas a pressão sobre Matt Hancock, tanto do seu Partido Conservador como de associações de familiares de vítimas de covid-19, levaram ao seu afastamento voluntário este sábado.