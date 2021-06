Encontrados “objectos pessoais” em ribeira onde terá caído carro em São Miguel

As autoridades encontraram esta manhã “objectos pessoais” numa “praia junto à ribeira” onde terá caído a viatura, com duas ocupantes, que foi arrastada sexta-feira pela chuva intensa no concelho da Povoação, em São Miguel, nos Açores.

A informação foi avançada este sábado à agência Lusa por uma fonte do Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores, indicando que o material “foi encontrado” às 10h29 locais (11h29 em Lisboa).

A chuva forte que se regista desde sexta-feira provocou o arrastamento da viatura da Santa Casa da Misericórdia da Povoação, onde seguiam as duas funcionárias, que estariam a fazer apoio domiciliário, e que continuam desaparecidas.

As buscas pelas duas mulheres foram retomadas esta manhã envolvendo uma corveta da Marinha, as cinco corporações dos bombeiros de São Miguel, o serviço municipal de protecção civil da Povoação, capitania do porto de Ponta Delgada, Polícia Marítima, Associação de Nadadores Salvadores da Costa Norte e PSP, segundo a Protecção Civil dos Açores. No local, e segundo a Protecção Civil açoriana, “estão 75 elementos”.

A mesma fonte da Protecção Civil açoriana adiantou à Lusa que “as buscas na zona da ribeira foram suspensas às 11h20” locais de hoje (12h20 em Lisboa), devido “às condições meteorológicas adversas” no local.

Posteriormente, “foram canceladas para já as buscas na costa, devido a pequenas derrocadas no local” e “mediante uma melhoria do estado do tempo” as autoridades vão fazer uma “reavaliação para saber quando prosseguem”.

A viatura onde seguiam as duas mulheres foi localizada na sexta-feira no fundo de uma ribeira, presa e capotada junto à Povoação, mas não foram avistadas pessoas.

Segundo a delegação dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) “a depressão, com uma superfície frontal oclusa associada, continua a condicionar o estado do tempo em todo o arquipélago” com a ocorrência de precipitação forte que poderá ser acompanhada de trovoada.