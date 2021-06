Dos cuidadores de bairro às eco-caminhadas, o Cidadania Lab já mexe com Aveiro

Nem a pandemia conseguiu travar a dinâmica do Cidadania Lab, laboratório cívico nascido pelas mãos de alguns cidadãos aveirenses, que já tinham estado envolvidos noutras iniciativas de participação cívica – de que é exemplo o Laboratório Cívico de Santiago. O laboratório cumpriu “nove meses de intensa actividade cívica em prol da comunidade aveirense com 13 encontros participativos - 10 eventos online e três eventos presenciais”. E o melhor de tudo? O Cidadania Lab gerou seis projectos cívicos, que estiveram ou estão em fase de criação de protótipos, e que envolvem iniciativas que vão da cultura em rede às eco-caminhadas. Este domingo, serão todos apresentados à comunidade, numa festa que pretende celebrar a democracia participativa.

E a verdade é que, nesta fase, o Cidadania Lab só encontra motivos para celebrar. Até ao momento já envolveu mais de 300 cidadãos, não obstante o contexto delicado de pandemia, com muitas restrições. “A participação começou por ser remota, em formato online, e isso exigiu muito das pessoas”, repara Alexandra Ataíde, uma das dinamizadoras do laboratório. Ainda assim, o Cidadania Lab conseguiu levar o seu propósito por diante, com direito a obter o reconhecimento do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa mensagem em formato vídeo que chegou nas vésperas do Dia de Portugal. “Foi um grande estímulo”, avalia Alexandra Ataíde, destacando, também, a união que se conseguiu criar entre o grupo de cidadãos que tem vindo a trabalhar no laboratório.

Depois de concluído este primeiro ciclo, resta agora encontrar um modelo de continuidade para o projecto surgido no âmbito do Orçamento Participativo com Acção Directa (OPAD) do município de Aveiro de 2020. “Queríamos continuá-lo, mas ainda temos que tentar perceber, com a câmara municipal, que perspectivas e modelo podemos vir a ter”, refere a representante do grupo de promotores. Para já, ficam a germinar as sementes dos seis projectos já criados.

Um deles, centra atenções nos passeios e acessibilidades do Bairro do Liceu. O grupo de cidadãos identificou e registou fotograficamente o que dificulta a mobilidade na zona norte daquele bairro e elaborou uma “carta de compromisso” dirigida aos responsáveis públicos, para que possam corrigir os danos e melhorar o planeamento estratégico para a prevenção de anomalias futuras. No futuro, estima organizar uma exposição das fotografias e legislação, com o envolvimento dos cidadãos, para a resolução de problemas na mobilidade e acessos pedonais, entre outras acções.

Outra das iniciativas surgidas no âmbito do laboratório passa pelas “eco-caminhadas”, em que os cidadãos desenharam e experimentaram um modelo de caminhada para observação dos recursos da natureza e perceber a valorização destes. Também com ligações à natureza e ao ambiente, o projecto “Aveiro Polinizadora” conseguiu criar e experimentar uma oficina de construção de um abrigo e jardim para insectos polinizadores, uma acção de sensibilização para a importância da biodiversidade nos espaços verdes, e na nossa alimentação, no meio urbano. No futuro, esperam organizar uma caminhada interpretativa e fazer o mapeamento de locais para jardins e abrigos de polinizadores.

Quem também tem planos bem definidos para os próximos tempos é o grupo dinamizador do projecto “Cuidadores de Bairro”. Depois de se inspirarem e recolherem informação sobre projectos de mediação e envolvimento dos cidadãos, como a Provedoria do Cidadão com Deficiência ou os Tutores de Bairro, os Cuidadores do Bairro serão cidadãos que terão a função de escutar os seus pares, identificar os problemas do bairro e transmiti-los aos responsáveis, assim como serão animadores da vida de bairro ou de freguesia e facilitadores do reforço da democracia de proximidade.

Estes nove meses de trabalho do Cidadania Lab também deram frutos na área da cultura, mais concretamente no que diz respeito à cultura em rede. O grupo de trabalho elaborou um questionário e recolheu junto de 26 organizações culturais dados sobre os desafios que enfrentam. Quer agora dar conta dos dados recolhidos e co-organizar um encontro participativo para a criação de rede entre organizações culturais para a colaboração e criação de respostas conjuntas e eficazes face aos desafios comuns.

Destaque, ainda, para a criação da “Plataforma Parques de Aveiro”. Perante a inexistência de referenciação de parques e jardins no município, o grupo de trabalho criou a Plataforma Parques de Aveiro, um site colaborativo aberto à participação dos cidadãos, com informação útil, inclusive a localização e identificação dos equipamentos. Um dos próximos passos passa por criar uma Rota Exploratória Sensorial.