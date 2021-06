Dormir ou não dormir com o bebé?

Já reparou que as aves colocam os seus ovos em ninhos e os mamíferos dormem com os seus filhos junto a si, em livre amamentação? O melhor local para o bebé dormir é onde ele dormir melhor. Irá sempre depender daquilo que é confortável não só para o bebé, mas também para a sua família. Claro que o mais importante será sempre, e em primeiro lugar, a segurança do bebé.

Se optar por dormir com o bebé, deve fazê-lo de forma segura:

Nos primeiros meses, durma com o seu bebé apenas se amamentar.

Ambos os pais devem ser não fumadores e a mãe não deve ter fumado durante a gravidez (isto diminui as competências do aparelho respiratório do bebé).

Ambos os pais não devem ter usado nenhum tipo de droga que possa afectar o seu sono (álcool, tranquilizantes, antidepressivos, drogas ilegais, etc.), ou seja, nunca durma com o bebé se fuma, se toma medicação que afecte o sono, se está sob a influência de drogas ou álcool.

Não durma com seu bebé se é obeso.

Use um colchão firme. Não durma com o bebé numa superfície mole, como um puff, sofá, colchão mole ou de água.

Certifique-se de que não há espaços entre o colchão e a protecção, que possa dar espaço para a cabeça do bebé se afundar. Garanta que há um encaixe perfeito entre o colchão e a cama. Use protectores rijos, como no berço.

Não coloque o seu bebé próximo de cortinas.

O bebé deve ser sempre deitado de costas.

A mãe deverá sempre dormir entre o seu companheiro e o bebé e o bebé entre a mãe e a parede ou a protecção do colchão, não entre a mãe e o pai.

A mãe deverá estar deitada de lado, formando uma conchinha protectora para o bebé.

Nunca use almofada para o bebé. A cabeça do bebé deverá estar ao nível da mama da mãe, não ao nível da sua cabeça.

Tome precauções para que o seu bebé não caia da cama, o que pode ser conseguido se colocar um colchão no chão e dormir aí com o bebé.

Não use edredões.

Prenda o seu cabelo, se for muito longo.

Não permita que mais ninguém durma com ele, uma vez que só as mães têm essa consciência de protecção do bebé.

Não deixe o seu bebé partilhar a cama com outra criança.

Nunca deixe o seu bebé sozinho numa cama de adulto.

Por outras palavras, se tiver em atenção todas estas normas de segurança, dormir perto da mãe é bom para os bebés. E o motivo para isso acontecer é que... É assim que deve ser!