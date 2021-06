O restaurante AdLib chama-se agora Matiz e está mais português

Daniel Schlaipfer continua a estar à frente do restaurante do hotel Sofitel da Av. da Liberdade, em Lisboa. Mas o espaço foi renovado e a carta também – produtos portugueses, numa viagem pelo país, pela mão de um chef alemão conquistado por Portugal.

A localização não mudou – mantém-se a mesma, em plena Av. da Liberdade, em Lisboa, desde que o hotel Sofitel aqui abriu no início da década de 90. Mas no interior muita coisa mudou, a começar pela decoração, que pretende ser agora mais próxima do imaginário lisboeta, seja pelas referências à calçada portuguesa seja aos jacarandás que por esta altura enchem a cidade de tons de lilás. E o nome também: o antigo AdLib chama-se agora Matiz.