Jeep Compass, mais perto de encontrar o Norte

O SUV familiar da casa de Toledo (Ohio, EUA), agora parte do enorme conglomerado Stellantis, acertou a sua bússola ( compass , em inglês) e revela melhorias significativas (e até revolucionárias) face à última fornada. No entanto, ainda tem por onde evoluir.

Estávamos em 2007 e preparávamo-nos para um lançamento que viria a mudar os apetites do mercado: o Nissan Qashqai fazia a sua estreia e abria caminho a um novo tipo de estilo que veio para ficar, o dos SUV. Nesse mesmo ano, deu-se um lançamento menos efusivo, mas precisamente na mesma direcção. A Jeep, reconhecida pelos seus veículos de veia off-road, colocava no mercado o Compass, que parecia querer trazer para o asfalto as competências adquiridas no fora de estrada.