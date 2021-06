Um bacalhau com natas para quem se esqueceu do sabor das natas e do leite e da manteiga

As coisas frescas estragam-se. É esse o sinal da bondade: a bondade dura pouco. Extra: a receita da Maria João.

Toda a gente fica maravilhada quando prova o bacalhau com natas da Maria João. Começou por ser uma versão de bacalhau com natas com batata cozida em vez de frita mas, ao longo dos anos, foi-se aperfeiçoando e hoje não quero outra coisa.