Grupo Sogepoc disputa com americanos mercado das nozes em Portugal

A Nogam, empresa do grupo Sogepoc, pretende substituir parte da oferta norte-americana no mercado das nozes com produção nacional, baseada em frutos frescos, e durante todo o ano. Tiago Costa, presidente executivo (CEO, na sigla inglesa) da divisão de negócio agrícola da Sogepoc, adiantou ao PÚBLICO que a empresa “espera alcançar maior quota no mercado português” mas também garantir o fornecimento, sobretudo de miolo de noz, aos mercados espanhol, italiano e alemão, grandes consumidores e importadores deste produto.