Atrasos na actualização de dados penalizam desempregados

Um desempregado está há quatro meses à espera de receber o subsídio de desemprego, devido a atrasos no carregamento da base de dados da Segurança Social. O Instituto de Segurança Social (ISS) assegura que se trata de uma situação pontual, mas na resposta a uma reclamação deste desempregado, o Centro Distrital de Braga do ISS reconhece que há atrasos na actualização da base de dados “o que está a causar transtorno aos beneficiários” com prestações pendentes.