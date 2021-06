Queda gigantesca na primeira etapa do Tour por causa de uma fotografia

Um espectador da Volta a França originou a queda de praticamente todo o pelotão na primeira etapa da competição, que ligou Brest e Landerneau, na extensão de 197,8km.

Na tentativa de tirar uma fotografia com o grosso dos ciclistas, um espectador segurou um cartaz na berma da estrada onde os ciclistas iriam passar. Sem espaço para se desviar, Tony Martin embateu contra o cartaz, fazendo com que quase todo o pelotão fosse ao chão, interrompendo a corrida.

Faltavam 45km para o fim da etapa inaugural da edição deste ano da prova quando o incidente aconteceu. Aparentemente, nenhum dos candidatos ao triunfo foi afectado pela enorme queda colectiva.

Jasha Sütterlin (Team DSM) foi o mais afectado pelo incidente e abandonou a prova. Caleb Ewans, um dos candidatos à conquista da camisola verde, está no pelotão mas apresenta golpes.

Nova queda a 7km da meta. Froome envolvido

Já muito perto da meta, a 7,5km do final da etapa, nova queda voltou a afectar o pelotão. Desta vez, sem intervenção de ninguém do público, mas com consequências mais graves.

Um dos ciclistas que foi ao alcatrão foi Chris Froome. O tetracampeão do Tour, que regressa à prova na edição deste ano, era um dos que apresentava mais queixas.