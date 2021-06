Levem o que quiserem, menos a bicicleta

Até ao final do Tour, o PÚBLICO traz histórias e curiosidades sobre a corrida e os ciclistas em prova.

Miguel Ángel López faz parte do bloco tremendo da Movistar para esta Volta a França. Trata-se de um terceiro classificado em Grandes Voltas (Giro e Vuelta) que correrá no Tour ao lado de Alejandro Valverde, Enric Mas e Marco Soler. Se o equilíbrio nas valências desportivas não permite dizer com clareza quem será o chefe-de-fila da Movistar, em matéria de alcunhas nenhum deles, por muitos predicados que tenha, é dono de uma tão clara.