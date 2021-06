Dinamarca (mesmo sem Eriksen) já está nos “quartos”

A Dinamarca é a primeira selecção deste Euro 2020 a qualificar-se para os quartos-de-final da competição após ter derrotado neste sábado o País de Gales por 4-0.

Os nórdicos, que perderam os seus dois primeiros jogos neste Europeu e que foram fortemente abalados pelo que aconteceu a Christian Eriksen, logo no seu jogo inaugural (o internacional dinamarquês caiu inanimado no relvado do jogo com a Finlândia, tendo estado em risco de vida) parecem estar recuperados desse acontecimento.

Neste sábado, foram sempre melhores do que o País de Gales e chegaram à vitória graças a Kasper Dolberg. O avançado do Nice foi o escolhido para substituir o habitualmente titular Poulsen e aproveitou da melhor forma a oportunidade.

A meio da primeira parte, num remate de fora da área, o avançado de 24 anos inaugurou o marcador, repetindo a “dose” logo no início do segundo tempo, após um mau alívio de Neco Williams.

Do País de Gales e de Gareth Bale, a sua maior figura, muito pouco se viu e, ao longo de todo o jogo, não houve uma clara ocasião de golo dos galeses.

A perder por 2-0, a selecção britânica foi baixando os braços e a Dinamarca esteve muito perto de chegar ao 3-0, num remate ao poste de Jensen.

Mas o golo acabaria mesmo por chegar, mas por intermédio de Maehle, que tirou um adversário do caminho e “fuzilou” o guarda-redes Ward.

Antes do apito final, o País de Gales viu Wilson ser expulso com um cartão vermelho directo, por “varrer” Maehle e como castigo adicional ainda viu Braithwaite fazer o 4-0 final.

A Dinamarca vai agora defrontar o vencedor do duelo entre Países Baixos e República Checa.