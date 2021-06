Vinte e oito anos depois, Conan O’Brien despede-se da TV por cabo

Só o lendário Johnny Carson se manteve no late night norte-americano mais tempo do que Conan (30 anos), que em 2022 deverá estrear um programa no serviço de streaming HBO Max.

Já não é a primeira (nem a segunda) vez que Conan O’Brien diz adeus aos espectadores, mas nenhuma das suas despedidas anteriores marcou o fim de uma era como aquela que teve de protagonizar esta quinta-feira. Na noite de 24 de Junho, o emblemático apresentador, um dos rostos mais conhecidos da televisão norte-americana, gravou o último episódio de Conan, o talk show que vinha conduzindo desde Novembro de 2010 na TBS, para onde se mudara após 17 anos e dois programas na NBC — o bem-sucedido Late Night with Conan O’Brien (1993-2009) e o muito mais efémero The Tonight Show with Conan O’Brien (2009-2010). Em 2022, o comediante esguio e ruivo deverá estrear um programa (sobre o qual ainda não há muitos detalhes) no serviço de streaming HBO Max, o que significa que o fim de Conan é o fim de 28 anos na TV por cabo para uma figura cujo nome se encontra eternizado na história do late night dos Estados Unidos.