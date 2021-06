Na ilha de Porto Santo, uma antiga escola é agora um laboratório de artes e pensamento

Antiga escola do primeiro ciclo foi convertida em espaço cultural e de residências artísticas pela Porta 33, em parceria com o Plano Nacional das Artes.

A antiga escola primária da Vila de Porto Santo, onde durante mais de 50 anos tantos ilhéus aprenderam as primeiras letras, sempre foi um edifício peculiar, graças ao traço do arquitecto modernista Raul Chorão Ramalho (1914-2002). Agora, a Porta 33 transformou-a num espaço de cultura e de resistência artísticas, um laboratório das artes e do pensamento.